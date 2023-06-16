Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2023 10:19

В Екатеринбурге на грант от Путина построят центр для бездомных

На проект потратят почти 5 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На президентские гранты реализуют несколько полезных инициатив

На президентские гранты реализуют несколько полезных инициатив

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 34 организации получили президентские гранты. Самый крупный из них в 4,8 миллиона рублей получит Бюро помощи гражданам для создания центра для малоимущих и бездомных горожан. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

4,5 миллиона рублей уйдет храму святой Екатерины в Первоуральск, эти деньги направят для помощи бездомным, почти 4 миллиона передадут союзу «Школа на твоем берегу» для организации курсов для людей с аутизмом.

Еще 3 миллиона получит организатор «Ночи музыки» для адаптации массовых мероприятий для маломобильных горожан.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru