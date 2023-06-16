В Екатеринбурге на грант от Путина построят центр для бездомных

На президентские гранты реализуют несколько полезных инициатив Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 34 организации получили президентские гранты. Самый крупный из них в 4,8 миллиона рублей получит Бюро помощи гражданам для создания центра для малоимущих и бездомных горожан. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

4,5 миллиона рублей уйдет храму святой Екатерины в Первоуральск, эти деньги направят для помощи бездомным, почти 4 миллиона передадут союзу «Школа на твоем берегу» для организации курсов для людей с аутизмом.

Еще 3 миллиона получит организатор «Ночи музыки» для адаптации массовых мероприятий для маломобильных горожан.

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