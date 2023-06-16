В Юго-Западном районе Екатеринбурга появится арт-объект

Новый объект появится на перекрестке улиц Шаумяна и Амундсена. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена и Шаумяна в Юго-Западном районе появится арт-объект. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас объявлен конкурс на создание концепции проекта, в нем могут принять участие начинающие и опытные специалисты. Создатели будущего арт-объекта считают, что он ознаменует начало новой жизни в этом месте, где новостройки постепенно теснят частный сектор. Сейчас здесь ведется застройка длиной в семь кварталов.

Арт-объект должен быть выполнен из всесезонных и долговечных материалов, которые не требуют ухода. Также он должен быть привлекательным визуально и нести смысл и символизм места, где будет расположен.

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