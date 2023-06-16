Врач дал несколько простых советов путешественникам
Фото: Артем КИЛЬКИН
Хирург-флеболог Виктор Пасов рассказал, как путешествовать людям, у которых есть проблемы с сосудами. Советы врача приводит издание NEWS.ru.
Для снижения рисков развития тромбоза Виктор Пасов советует больше двигаться, пить воду, использовать компрессионное белье и вовремя употреблять лекарства.
- Если говорить о полетах на самолете, то можно ходить по салону, не сидеть подолгу и надевать компрессионное белье, - рассказывает врач-флеболог.
Используемые препараты должны обязательно назначаться врачом.
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