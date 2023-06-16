В Екатеринбурге сотрудница ювелирного магазина похитила украшения на миллион рублей

Девушка собрала украшения в сумку и взяла из кассы 40 тысяч рублей Фото: Оксана ЗУЙКО

В Екатеринбурге сотрудница ювелирного магазина Sokolov похитила украшения больше, чем на миллион рублей. Преступление девушка совершила ради своего возлюбленного, употребляющего запрещенные вещества. Об этом сообщает Ural Mash.

Юная свердловчанка устроилась работать в один из филиалов ювелирного магазина в конце мая. Недавно у девушки завязались отношения с парнем. Тогда коллеги начали замечать, что она стала отлынивать от работы. Вместе с возлюбленным девушка увлеклась наркотиками. В какой-то момент она собрала украшения в сумку, взяла из кассы 40 тысяч рублей и уехала на такси до конца рабочего дня. С тех пор девушку ищут, на телефонные звонки она не отвечает.

- Информация по факту хищения зарегистрирована в отделе полиции номер 12 УМВД России по г. Екатеринбургу, проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции города.

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