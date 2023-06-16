Самолет сел на незапланированном аэродроме Астрахань Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Судно следовало по маршруту Сочи – Домодедово. Информация об этом появилась в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».

Инцидент произошел вечером 15 июня. Одному из пассажиров на рейсе SVR458 стало плохо. Тогда командир воздушного судна запросил о совершении посадки на незапланированном аэродроме Астрахань.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у «Уральских авиалиний». В пресс-службе авиакомпании воздержались от ответа.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» садился в аэропорту Кольцово. На борту сработала сигнализация о неисправности навигационной системы.

- Сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Екатеринбурге до выяснения причин, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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