Самолет сел на незапланированном аэродроме Астрахань
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Судно следовало по маршруту Сочи – Домодедово. Информация об этом появилась в Telegram-канале «AVIAINCIDENT».
Инцидент произошел вечером 15 июня. Одному из пассажиров на рейсе SVR458 стало плохо. Тогда командир воздушного судна запросил о совершении посадки на незапланированном аэродроме Астрахань.
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий у «Уральских авиалиний». В пресс-службе авиакомпании воздержались от ответа.
Ранее самолет «Уральских авиалиний» садился в аэропорту Кольцово. На борту сработала сигнализация о неисправности навигационной системы.
- Сработала сигнализация о неисправности навигационной системы. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Екатеринбурге до выяснения причин, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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