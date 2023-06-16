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НовостиОбщество16 июня 2023 8:45

Дети из ДНР приехали в летний лагерь под Нижним Тагилом

Первая группа школьников из Макеевки прибыла в Свердловскую область
Дарья ЧИПУРИНА
На Урале за летний период отдохнут 1,5 тысячи детей из Донецкой народной республики

На Урале за летний период отдохнут 1,5 тысячи детей из Донецкой народной республики

Фото: Николай ХИЖНЯК

Дети из ДНР приехали в летний лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Накануне первая группа из 12 школьников прибыла в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Детей из Макеевки встретил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Специально для мэра ребята подготовили песни и танцы, градоначальника угостили чаем и мороженым.

- Мы постараемся сделать пребывание детей максимально комфортным и приятным, познакомим их с нашими достопримечательностями. Ребята отдыхают, им нравится. Все идет хорошо, и я рад, что сверстники из наших городов нашли общий язык и уже сдружились, - подчеркнул Владислав Пинаев.

Школьники из ДНР от 11 до 15 лет пробудут в лагере до 25 июня. После этого они вернутся в Макеевку. Планируется, что на Урале за летний период отдохнут 1,5 тысячи детей из Донецкой народной республики. Нижний Тагил же примет у себя 69 их них.

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