Дети из ДНР приехали в летний лагерь под Нижним Тагилом

На Урале за летний период отдохнут 1,5 тысячи детей из Донецкой народной республики Фото: Николай ХИЖНЯК

Дети из ДНР приехали в летний лагерь «Звездный» под Нижним Тагилом. Накануне первая группа из 12 школьников прибыла в Свердловскую область. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Детей из Макеевки встретил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Специально для мэра ребята подготовили песни и танцы, градоначальника угостили чаем и мороженым.

- Мы постараемся сделать пребывание детей максимально комфортным и приятным, познакомим их с нашими достопримечательностями. Ребята отдыхают, им нравится. Все идет хорошо, и я рад, что сверстники из наших городов нашли общий язык и уже сдружились, - подчеркнул Владислав Пинаев.

Школьники из ДНР от 11 до 15 лет пробудут в лагере до 25 июня. После этого они вернутся в Макеевку. Планируется, что на Урале за летний период отдохнут 1,5 тысячи детей из Донецкой народной республики. Нижний Тагил же примет у себя 69 их них.

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