СвЖД почти на 12% увеличила погрузку инертных грузов с начала года

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе-мае 2023 года погрузка инертно-строительных грузов на Свердловской железной дороге достигла 13,6 млн тонн, что на 11,9% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Увеличение перевозок щебня отмечается на фоне растущих потребностей автодорожной отрасли, в первую очередь строительства федеральной автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. С начала года с местных карьеров (станции Асбест, Благодать, Северка, Билимбай, Сысерть в Свердловской области, а также станция Утес в Пермском крае) на строительство автомагистрали отправлено 6,3 млн тонн щебня.

Свердловская железная дорога организовала адресную работу с грузоотправителями и обеспечила условия, максимально отвечающие задачам по бесперебойной транспортировке заявленных объемов. В соответствии с потребностями предприятий синхронизированы графики подвода порожнего подвижного состава и тяговых ресурсов.

Напомним, скоростная автодорога М-12 Москва – Казань – Екатеринбург общей протяженностью около 1,6 тыс. км пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской и Свердловской областей, а также Чувашии, Татарстана и Башкортостана. Окончание строительства автомагистрали намечено на 2024 год.