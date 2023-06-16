Водитель автобуса из Новой Ляли, сбивший девушку, предстанет перед судом

Водитель транспорта признал свою вину полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса из Новой Ляли, который сбил юную свердловчанку. Девушке причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской области.

В начале февраля текущего года в Екатеринбурге 50-летний водитель автобуса ехал по улице Шварца в сторону Белинского на скорости 39 километров в час. Двигаясь на красный по пешеходному переходу, он сбил 23-летнюю девушку.

- Пешеходу была причинена сочетанная травма туловища и правой руки: оскольчатый перелом средней трети диафиза правой плечевой кости со смещением отломков, ссадина по задней поверхности грудной клетки справа, кровоподтеки и иные повреждения, расцененные экспертом как повлекшие причинение ему тяжкого вреда здоровью, - рассказали в ведомстве.

На мужчину составили уголовное дело. Он признал свою вину полностью. Дело направили в Чкаловской районный суд для рассмотрения по существу.

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