Фото: департамент информполитики Свердловской области

Органные концерты пройдут в семи муниципалитетах Свердловской области. Их организует Свердловская филармония.

- Соответствующее соглашение о реализации проекта «Органный концертный зал» было подписано сегодня министром культуры Светланой Учайкиной, директором филармонии Александром Колотурским и главами городов, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Первый концерт пройдет 30 сентября в Байкалово - в 50-летие прихода большого органа в зал Свердловской филармонии. Затем концертный зал откроется 4 октября в Камышлове, 5 октября - в Туринске, 6 - в Тавде, 7 - в Талице, 22 - в Тугулыме, 27 - в Белоярском городском округе.

Напомним, на стадионе «Екатеринбург Арена» 8 февраля прошел первый закрытый органный концерт, на котором выступил солист Свердловской филармонии и арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас Багинец. Музыкант сыграл на органе знаменитые произведения композитора Иоганна Себастьяна Баха, среди которых многим известная - "Токката" и "Фуга ре минор".

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru