Фестиваль должен был пройти на пляже «Ривьера» в Заречном
Фото: Алина СУРИНА
Отменен фестиваль «Музыка Свободы» под Екатеринбургом. Его перенесли на следующий год. Об этом сообщили организаторы.
- Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени, - сообщили в группе во «ВКонтакте» фестиваля.
Купленные билеты можно оставить на следующий год, обменять билет на концерт в Концерт Холл «Свобода» или вернуть деньги.
Фестиваль должен был пройти на пляже «Ривьера» в Заречном 28, 29 и 30 июля.
Напомним, в 2022 году фестиваль прошел 13 и 14 августа. На нем выступили также Слот, План Ломоносова, Заточка, Distemper, Нейромонах Феофан и другие.
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