Фестиваль должен был пройти на пляже «Ривьера» в Заречном Фото: Алина СУРИНА

Отменен фестиваль «Музыка Свободы» под Екатеринбургом. Его перенесли на следующий год. Об этом сообщили организаторы.

- Мы до последнего рубились за него, придумывали разные выходы из сложившихся ситуаций и надеялись оправдать ожидания. Много работы проделано впустую, решение далось грустно и тяжело, но это единственно верное решение в данный момент времени, - сообщили в группе во «ВКонтакте» фестиваля.

Купленные билеты можно оставить на следующий год, обменять билет на концерт в Концерт Холл «Свобода» или вернуть деньги.

Фестиваль должен был пройти на пляже «Ривьера» в Заречном 28, 29 и 30 июля.

Напомним, в 2022 году фестиваль прошел 13 и 14 августа. На нем выступили также Слот, План Ломоносова, Заточка, Distemper, Нейромонах Феофан и другие.

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