Банда уральцев ворвалась в дом к инвалиду ради 650 рублей

На рецидивистов составили уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей свердловского села Туринская слобода проникли в дом к инвалиду, напали на него и похитили деньги и документы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В конце мая трое пьяных рецидивистов влезли в чужой частный дом, чтобы раздобыть себе денег на выпивку. Пробравшись в жилище к инвалиду второй группы, злоумышленники избили его руками и своровали 650 рублей, имущество на семь тысяч рублей и личные документы: справку, подтверждающую инвалидность, и пенсионное удостоверение.

- В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов), - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело, составленное на рецидивистов, направили в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.

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