На Урале грузовик сбил лосиху

Водитель «ГАЗели» ехал из Серова в Североуральск. Фото: ГУ МВД Свердловской области
Под Серовом грозовое авто сбило лосиху. Авария произошла в семь утра 15 июня. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Водитель «ГАЗели» ехал из Серова в Североуральск. На четвертом километре трассы на авто выбежало животное, произошло столкновение. Автомобилист не пострадал. Однако грузовик получил повреждения.
Животное, годовалая лосиха, погибло. Фото: ГУ МВД Свердловской области
- Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области по Серовскому и Сосьвинскому городским округам уточнил, что под колеса попала молодая лосиха, - рассказали в МВД.
Животное, годовалая лосиха, погибло. По предварительным данным, лосиха мигрировала. Она искала новый дом.
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