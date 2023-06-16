В Свердловской области обнаружили свинину с сальмонеллой

сальмонеллы выживают в условиях экстремального холода и устойчивы к антибиотикам и дезинфицирующим средствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты испытательной лаборатории референтного центра Россельхознадзора обнаружили в пробе свиного окорока сальмонеллы, которые являются возбудителями кишечной инфекции - сальмонеллеза. Патогенные микроорганизмы могли попасть в мясо при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции.

- Сальмонеллы сохраняют способность к размножению в воде до пяти месяцев, в мясе - до полугода, в мясе птицы - до года, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. - Погибают при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения.

При этом сальмонеллы выживают в условиях экстремального холода и устойчивы к антибиотикам и дезинфицирующим средствам.

Референтный центр немедленно известил о выявлении опасного мяса Управление Россельхознадзора, которое направило пробу на проверку. Инспекторы примут экстренные меры, чтобы обезопасить потребителей в Свердловской области.

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