На Среднем Урале обновили городские пространства

Набережная в Верхней Туре с прогулочными зонами, причалами, пляжем с белым песком. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По итогам российского голосования за объекты благоустройства - 2024 Свердловская область стала лидером по числу голосов. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В топ-10 городов, набравших 200% голосов, вошли Волчанск, Талица, Красноуфимск, Верхняя Тура, Горноуральский, Арамиль, Алапаевский район, Верхний Тагил, Среднеуральск и Верхотурье.

– Важно, что проекты создания комфортной среды реализуются не только в крупных городах, но и в небольших, – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Благоустройство начнется весной 2024 года.

При этом сегодня открываются новые объекты, за которые жители голосовали в 2022 году.

Так, 10 июня открылась вторая очередь набережной в Верхней Туре. Здесь появились прогулочная зона с причалами, пляж, игровые комплексы и другое. Благодаря конкурсу удалось привлечь на благоустройство 192 млн рублей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

– Это вторая победа города в конкурсе по благоустройству малых городов. Верхняя Тура каждый год благоустраивает общественные пространства. Так появились Парк молодоженов, Парк здоровья, две очереди набережной, – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

9 июня в Каменске-Уральском на улице Калинина открылся благоустроенный двор по программе формирования комфортной городской среды. Жители получили парковки, игровые и спортивные комплексы и зоны отдыха. Благоустройство обошлось в 20 млн рублей, из них 4 миллиона — из областного бюджета. Всего по программе город обновил 37 дворов.

В 2023 году 38 свердловских муниципалитетов благоустроят 13 дворов и 45 общественных территорий. На софинансирование этих работ областной бюджет направит 1,73 млрд рублей.