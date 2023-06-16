Мошенники атаковали сотрудников университета в Екатеринбурге

Злоумышленники рассылали сообщение в Telegram работникам от имени ректора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники атаковали сотрудников УрГУПС. Злоумышленники рассылали сообщение в Telegram работникам от имени ректора с предупреждением о якобы предстоящем звонке из Минобра.

- Это мошенники. Далее будет произведена попытка заставить Вас выполнить операции с Вашим банковским счетом, - написали в telegram-канале университета. - Не разговаривайте с мошенниками, прервите поступивший звонок. Берегите свои средства от злоумышленников.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге заместитель директора департамента УрФУ отдала телефонным мошенникам почти восемь миллионов рублей. Как выяснилось, злоумышленники «обрабатывали» свою жертву в течение двух недель. Женщина оформляла кредиты и потеряла личные накопления.

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