В мэрии Екатеринбурга рассказали, как в городе проходит сезон дорожных работ

Алексей Бубнов рассказал «КП-Екатеринбург», как проходит сезон дорожных работ в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал «КП-Екатеринбург», как проходит сезон дорожных работ в Екатеринбурге.

Прошла еще только половина первого летнего месяца, но дорожные службы и администрация уральской столицы уже отчитываются о первых результатах своей работы по ремонту дорог.

- Месяц назад мы начали большой ремонт улицы Розы Люксембург, от Куйбышева до Декабристов. Подрядчики начали там работу в первой декаде мая. И уже по прошествии месяца дорожники завершили почти все работы, осталось только нанести разметку, - отметил Алексей Бубнов.

На участке протяженностью полкилометра и площадью около 7 тысяч квадратных метров дорожники уложили новый асфальт на проезжей части и тротуарах, выправили или заменили бордюрные камни, выполнили устройство понижений бортового камня на перекрестках и пешеходных переходах для маломобильных граждан.

Стоит отметить, что к середине июня уже завершены или максимально близки к завершению работы на следующих участках, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»:

- улица Машинная, от Фурманова до дома № 2 на улице Луганской (завершены полностью);

- улица Белинского, от дома № 108 до Декабристов (завершены полностью);

- улица 8 Марта, от дома № 55 до дома № 127 (от Декабристов до Отто Шмидта);

- улица Репина, от дома № 17 до улицы Металлургов с транспортной развязкой;

- улица Шейнкмана, от Челюскинцев до проспекта Ленина;

- улица Летчиков, от Пехотинцев до Выездного переулка.

В этом сезоне в рамках реализации нацпроекта в Екатеринбурге ведутся работы по ремонту 19 участков автомобильных дорог общей площадью 289,6 тысячи квадратных метров и протяженностью 18,8 километра.