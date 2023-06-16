На Урале пропал 30-летний мужчина

Мужчина пропал 12 июня Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале еще 12 июня пропал 30-летний Александр Марковский. Мужчину разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.

- Заявление поступило от жены. Он поехал в Реж по работе и пропал. С 12 июня не выходит на связь, в соцсетях не появляется. Раньше такого не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

В день пропажи Александр был одет в серый спортивный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, в Екатеринбурге также ищут мужчину, который пропал еще в конце прошлого месяца. О местонахождении 41-летнего Алексея Середы неизвестно с 27 мая.

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