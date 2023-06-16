На Урале пропал 30-летний мужчина

Мужчина пропал 12 июня Фото: «ЛизаАлерт»
На Урале еще 12 июня пропал 30-летний Александр Марковский. Мужчину разыскивают сотрудники полиции и волонтеры.
- Заявление поступило от жены. Он поехал в Реж по работе и пропал. С 12 июня не выходит на связь, в соцсетях не появляется. Раньше такого не было, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».
В день пропажи Александр был одет в серый спортивный костюм, черные кроссовки с оранжевыми вставками.
Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.
Напомним, в Екатеринбурге также ищут мужчину, который пропал еще в конце прошлого месяца. О местонахождении 41-летнего Алексея Середы неизвестно с 27 мая.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru