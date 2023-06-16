СвЖД поддержала Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам флэшмобом и «жесткой» музыкой

Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД традиционно присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам: в 2023 году он отмечается 15 июня. Для предупреждения ДТП и повышения безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог сотрудники магистрали постоянно тестируют новые форматы разъяснительной работы с водителями. В этот раз к участию в профилактической акции привлекли музыкантов и танцоров.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле для автомобилистов, которые останавливаются у шлагбаумов во время пропуска поездов, выступила группа «Splash» и духовой оркестр Тагил-бэнд. По мнению экспертов, ритмичные звуки жесткой музыки ассоциируются с ощущением тревоги. Поэтому они стимулируют усиление бдительности, снижают желание нарушать правила. Для закрепления эффекта волонтеры-железнодорожники при участии ГИБДД раздали водителям памятки и дорожные сувениры.

Фото: пресс-служба СвЖД

Танцевальный флешмоб от воспитанников спортивного детского клуба «Чемпион» прошел на станции Винзили в Тюменском регионе СвЖД. Участники акции исполнили танец в стиле хип-хоп и развернули яркие транспаранты, призывающие водителей соблюдать ПДД. Также профилактические акции с вручением водителям памяток и автомобильных сувениров состоялись в Перми и Сургуте.

Вопрос водительской дисциплины при пересечении железнодорожных переездов стоит остро: с начала года на СвЖД дежурные по переездам зафиксировали свыше 500 фактов проезда автомобилей на запрещающий сигнал светофора и объезда закрытых шлагбаумов. Каждый случай пренебрежения правилами дорожного движения мог привести к аварии и травмам водителей, пассажиров и локомотивных бригад, и даже к смерти участников ДТП. Водителям необходимо помнить, что, согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Фото: пресс-служба СвЖД

Проведение профилактических акций является частью целого комплекса мероприятий, которые СвЖД реализует для обеспечения безопасности движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Каждый год железнодорожники проводят ремонт и модернизацию переездов, оборудуют их современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2023 году на СвЖД планируется обновить 219 переездов, на эти цели будет направлено свыше 150 млн рублей.