Дорожники оставили только двойную сплошную линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге убрали разметку, которая путала водителей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Около улицы Вишневой дорожники нарисовали две сплошные линии и еще одну прерывистую.

- Разметка приведена в соответствие с правилами, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожники оставили только двойную сплошную линию и убрали прерывистую.

Там также объяснили, что дорожные службы допустили ошибку, нарисовав разметку не по ГОСТу.

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Екатеринбурга появилась синяя разметка. В администрации города рассказали, что она обозначает платное парковочное пространство.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru