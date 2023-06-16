Дорожники оставили только двойную сплошную линию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге убрали разметку, которая путала водителей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Около улицы Вишневой дорожники нарисовали две сплошные линии и еще одну прерывистую.
- Разметка приведена в соответствие с правилами, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Дорожники оставили только двойную сплошную линию и убрали прерывистую.
Там также объяснили, что дорожные службы допустили ошибку, нарисовав разметку не по ГОСТу.
Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Екатеринбурга появилась синяя разметка. В администрации города рассказали, что она обозначает платное парковочное пространство.
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