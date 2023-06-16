В Екатеринбурге изменится схема движения трех автобусных маршрутов

Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 17 июня по 21 июля изменится схема движения автобусных маршрутов № 54, 054 и 60. Об этом сообщили в администрации города.

- При движении от конечного остановочного пункта «Синие Камни» автобусы будут осуществлять объезд по улицам Анны Бычковой - Сибирский тракт (дублер) - Егоршинский подход - Малышева - далее по маршруту, - предупредили в мэрии.

Автобусы поедут по-другому из-за перекрытия Комсомольской, от Егоршинского подхода до Анны Бычковой и по съезду с Егоршинского подхода на Комсомольскую.

Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира». Автобусы будут высаживать пассажиров на остановках «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица».

Напомним, ранее мы писали, что в Горном Щите из-за ремонта водопропускной трубы рабочие ООО «ГУДСР» закроют улицу Ленина, от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской.

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