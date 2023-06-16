В Свердловской области половина из проверенного сыра не прошла проверку

Результаты исследований референтный центр передал заказчику - крупной торговой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли некачественный сыр. В испытательную лабораторию референтного центра Россельхознадзора поступило шесть проб сыра на анализ по показателю массовая доля жира в пересчете на сухое вещество от инспекторов ведомства и торговых предприятий.

- В результате химики-аналитики выявили три пробы сыра, в которых жира оказалось меньше нормы, установленной ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Некачественным оказался сыр «Российский». Результаты исследований референтный центр передал заказчику - крупной торговой сети, которой теперь необходимо не допустить продукт на прилавки.

В Россельхознадзоре объяснили, что несоответствие жирности установленным нормам может быть связано с нарушением технологии изготовления сыра. Хотя есть вероятность того, что производитель намеренно заменил молочный жир на модифицированный растительный или говяжий жир виз-за их низкой стоимости.

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