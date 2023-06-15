В Екатеринбурге веловор попал на видеозапись

Кража произошла ночью 12 июня. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге молодой человек, укравший велосипед попал на камеру видеонаблюдения. Сначала воришка ходил вокруг байка, а потом решился снять его с велостоянки, к которой тот был прикован тросом. Его молодой человек сломал. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил пострадавший по имени Владимир.

Инцидент произошел накануне, в ночь с 11 на 12 июня. Жена пострадавшего обратилась в полицию. Там у нее приняли заявление, было возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба достигает 12 тысяч рублей.

- Это велосипед моего сына. Глеб с него не слазил: и в школу, и на тренировки на нем ездит. Уверен, что велосипед можно найти. Вор несколько раз смотрит в камеру, его лицо запечатлено, - рассказал Владимир.

Мужчина считает, что его делом пока не занимаются. Сотрудники полиции обещали изъять видео с камер, однако до сих пор этого не сделали.

- Супруге дали понять в полиции, что вряд ли мы найдем кого-то. Начальник уголовного розыска должен нам перезвонить. Ждем от него звонок, - добавил пострадавший.

«КП-Екатеринбург» обратилась в городскую полицию. В УМВД пообещали прокомментировать инцидент позже.

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