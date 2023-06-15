В Екатеринбурге три автобуса сменят маршрут

В Екатеринбурге автобусы №54, 054 и 60 сменят маршруты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге автобусы №54, 054 и 60 сменят маршруты. Изменения будут введены с 17 июня по 21 июля. Об этом сообщили в администрации города.
Все автобусы от конечной остановки «Синие Камни» будут ехать по улицам Анны Бычковой - Сибирский тракт (дублер) - Егоршинский подход - Малышева. Далее они будут направляться по установленному маршруту.
- Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира», вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица», - рассказали в мэрии.
Смена маршрутов произойдет из-за ограничений от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. Также движение перекрыто по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую.
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