В Екатеринбурге три автобуса сменят маршрут

В Екатеринбурге автобусы №54, 054 и 60 сменят маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге автобусы №54, 054 и 60 сменят маршруты. Изменения будут введены с 17 июня по 21 июля. Об этом сообщили в администрации города.

Все автобусы от конечной остановки «Синие Камни» будут ехать по улицам Анны Бычковой - Сибирский тракт (дублер) - Егоршинский подход - Малышева. Далее они будут направляться по установленному маршруту.

- Временно будут отменены остановки «Уралобувь» и «Мира», вводятся остановки «Микрорайон Комсомольский», «Улица Новгородцевой», «Развилки» и «Комсомольская улица», - рассказали в мэрии.

Смена маршрутов произойдет из-за ограничений от Егоршинского подхода до улицы Анны Бычковой. Также движение перекрыто по съезду с Егоршинского подхода на улицу Комсомольскую.

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