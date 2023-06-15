Свердловчанин обокрал квартиру екатеринбурженки, пока та выгуливала собаку

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина из Среднеуральска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин обокрал квартиру екатеринбурженки, пока та гуляла на улице с собакой. Инцидент произошел на улице Кунарская. Об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне жительница Екатеринбурга обратилась в полицию. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропал мобильный телефон, пока она выгуливала собаку.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции на месте изъяли следы обуви предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем, реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении устройства из квартиры и задержали, - рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина из Среднеуральска. Ранее он уже был судим за кражу, грабеж и забой. Рецидивист признался, что украл сотовый. Он рассказал, что продал украденное перекупщикам.

На мужчину возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас полицией ведется расследование. Сотрудники МВД пытаются найти место сбыта, а также проверяют причастность рецидивиста к аналогичным преступлениям.

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