В Свердловской области цены на молоко упали на 30%

Оказалось, что производитель производят слишком много молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Свердловской области цены на сырое молоко упали на 30%. Из-за этого предприятия и фермы могут обанкротиться и прекратить свою работу. Об этом 66.RU сообщает владелец компании «Талицкое молоко» Юрий Окунев.

Оказалось, что производитель производят слишком много молока. Переработать такой большой объем в сухое молока сейчас невозможно.

- Сейчас сложилась уникальная ситуация - перепроизводство сырого молока. Цены рухнули на 30%, чего на моей памяти не было вообще никогда. Можно было бы производить и экспортировать сухое молоко и масло, но у нас никогда не было желания экспортировать. Наши заводы к этому не приспособлены, - рассказал Юрий Окунев.

Со сливочным маслом ситуация обстоит также непросто. Его цена упала на мировом рынке, поэтому заниматься экспортом продукта невыгодно. Пока неясно, когда вопрос с сырьем решится. Однако есть шанс, что рынок выровняться.

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