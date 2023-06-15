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НовостиОбщество15 июня 2023 12:40

В Свердловской области появились первые двухсотбалльники после сдачи ЕГЭ

Еще 95 школьников региона набрали по 100 баллов за сданные экзамены
Дарья ЧИПУРИНА
Три одиннадцатиклассника из региона смогли набрать 200 баллов за ЕГЭ

Три одиннадцатиклассника из региона смогли набрать 200 баллов за ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появились первые двухсотбалльники после сдачи ЕГЭ. Всего их три на весь регион. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Ученица из серовского лицея №12 смогла набрать 200 баллов за русский язык и химию. Девушка планирует поступать в Уральский государственный медицинский университет. Помимо нее по 100 баллов за русский язык и литературу получили два выпускника из школы №19 и №27.

Помимо этого, в регионе насчитывается 95 стобалльников. Среди них одиннадцатиклассники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы и Сухого Лога. На данный момент школьники получили результаты по пяти сданным предметам.

- Результаты самого массового обязательного экзамена, по русскому языку, объявлены 15 июня. Свыше 40 одиннадцатиклассников Среднего Урала получили 100 баллов. Около четырех тысяч участников этого экзамена набрали больше 80 баллов, - рассказали в Департаменте.

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