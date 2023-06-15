Три одиннадцатиклассника из региона смогли набрать 200 баллов за ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появились первые двухсотбалльники после сдачи ЕГЭ. Всего их три на весь регион. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Ученица из серовского лицея №12 смогла набрать 200 баллов за русский язык и химию. Девушка планирует поступать в Уральский государственный медицинский университет. Помимо нее по 100 баллов за русский язык и литературу получили два выпускника из школы №19 и №27.

Помимо этого, в регионе насчитывается 95 стобалльников. Среди них одиннадцатиклассники из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Ревды, Асбеста, Новоуральска, Камышлова, Талицы и Сухого Лога. На данный момент школьники получили результаты по пяти сданным предметам.

- Результаты самого массового обязательного экзамена, по русскому языку, объявлены 15 июня. Свыше 40 одиннадцатиклассников Среднего Урала получили 100 баллов. Около четырех тысяч участников этого экзамена набрали больше 80 баллов, - рассказали в Департаменте.

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