В Нижнем Тагиле три школы оборудуют для занятий самбо

Спортивный инвентарь удалось закупить в рамках федерального проекта «Za самбо» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Тагиле три школы получили оборудование для занятий боевым самбо. В спортзалах учреждений появилось все необходимое для тренировок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Спортивный инвентарь удалось закупить в рамках федерального проекта «Za самбо». В спортшколу №2 завезли новые татами. Для Православной гимназии закупили дополнительные ковры и специальное покрывало, скрепляющее маты. Для учеников школы №100 приобрели борцовские ковры.

- Необходимо усилить пропаганду самбо как отечественного достояния и важной составляющей российской культуры. Муниципалитет будет и дальше поддерживать интерес детей и молодежи к системным занятиям спортом и оздоровительными видами активной деятельности, оснащать имеющиеся залы и создавать новые, - отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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