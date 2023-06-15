СК по Свердловской области проверит школу, в которой учитель напала на пятиклассника

Следователи выяснят, почему произошел конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный отдел СУ СК России по Ирбиту назначил проверку после инцидента в школе №1. Напомним, учитель подняла руку на пятиклассника из-за того, что он обидел одну из учениц. Судя по видео, которое записали очевидцы, женщина несколько раз толкнула ребенка. Также женщина запретила ребенку приближаться и смотреть на девочку.

Проверку в школе также назначили по указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Дмитриевича Надбитова.

- Для установления того, причинены ли ребёнку какие-либо повреждения и определения степени их тяжести для вреда здоровью, будет проведено экспертное исследование. В целях предупреждения подобных ситуаций, сотрудниками будут приняты меры по установлению причин и условий ситуации, - сообщает пресс-служба регионального СК.

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