В Ирбите учительница напала на ученика, который обидел школьницу

Женщина требовала от мальчика, чтобы он больше не приближался к школьнице

В Ирбите во время школьного лагеря учительница напала на пятиклассника. Конфликт произошел в школе №1. Как сообщают очевидцы, женщина таким образом решила отомстить школьнику за свою дочку, которая учится с ним. В свою очередь, пятиклассник уверял учительницу, что девочка провоцирует его на скандал первая. Видео опубликовал telegram-канал «Инцидент Ирбит».

На видео женщина несколько раз толкает мальчика, который пытается уйти от конфликта. Она требует от ребенка, чтобы он больше не приближался к девочке.

-В нашей школе учится её дочь, которая провоцирует, оскорбляет ,пинает мальчика. Если ей мальчик что-то отвечает, то прибегает мама педагог - организатор и пытается разобраться в ситуации. Учитель взяла ребёнка за горло так, что остались пятна на шее. Она стукнула его головой о стену. Администрация школы встаёт на сторону учителя и пытается это всё замять, - сообщает автор поста «Инцидент Ирбит».

Получить комментарий от руководства учебного заведения не удалось. «КП-Екатеринбург» отправила запрос в Министерство образования Свердловской области.