В Туринске появятся 15 новых остановок по требованию прокуратуры

Прокурор обратился в суд с иском установить остановки в соответствии с законодательством Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Туринске появится 15 новых остановок. Это произойдет по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Прокуратура провела проверку, которая показала, что остановки в Туринском районе расположены с нарушениями. А именно отсутствовало возвышение посадочных площадок, автопавильоны не были отстроены, отсутствовали урны, а также не была нанесена разметка.

- По результатам проверки прокуратура главе администрации Туринского городского округа и руководителю муниципального казенного учреждения Туринского городского округа «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» внесла представления об устранении нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Прокурор обратился в суд с иском установить остановочные комплексы в соответствии с законодательством. Туринский районный суд удовлетворил исковое заявление. Всего появится 15 остановок. Ведомство контролирует исполнение решения суда.

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