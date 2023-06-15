10 миллиардов предусмотрено на повышение зарплаты врачам, учителям и соцработникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бюджет Свердловской области планируют увеличить на 28 миллиардов. Дополнительные средства хотят направить на здравоохранение, транспорт и зарплаты бюджетникам. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Областное правительство утвердило план по увеличению расходов бюджета. Планируют выделить еще 500 миллионов рублей на реконструкцию здание терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ. Также на 900 миллионов планируют оказать поддержку другим больницам.

- Сегодня в Свердловской области есть необходимые ресурсы, чтобы внести поправки в бюджет текущего года. Предлагаем увеличить прогноз по доходам на 28,2 миллиарда рублей. На эту же сумму будет увеличен прогноз по расходам. Это позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку и повышение качества жизни свердловчан, - отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

На строительство новых капитальных объектов хотят направить три миллиарда рублей. А еще 862 миллиона выделят на повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок. 10 миллиардов предусмотрено на повышение зарплаты врачам, учителям и соцработникам.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru