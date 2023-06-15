В Свердловской области продлили особый противопожарный режим до 6 июля

Решение обусловлено сохраняющейся высокой пожарной опасностью Фото: Иван МАКЕЕВ

Шашлыки на природе по прежнему под запретом. Сегодня в Свердловской области продлили действие особого противопожарного режима. Он будет действовать как минимум до 6 июля.

- Соответствующее постановление принято 15 июня на заседании правительства региона, - прокомментировали в департаменте информационной политики Свердловской области. - Решение обусловлено сохраняющейся высокой пожарной опасностью, связанной с сухой погодой и отсутствием прогнозов по улучшению метеорологической обстановки.

В частности, документ запрещает посещать леса людьми и на транспорте. Исключение есть лишь для тех, чья деятельность связана с работой в лесу. Другие ограничения продолжают действовать Документом запрещено посещение лесов людьми, в том числе на транспорте. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах. Продолжают действовать и другие установленные ограничения. То есть, нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и в принципе проводить пожароопасные работы. Туристические группы, отправившиеся в поход, могут делать стоянку на ночлег лишь в специально отведенных местах. Использование мобильных мангалов тоже под запретом - даже на территории дачного или садового участка.

- Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области. - Важно, что капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники.