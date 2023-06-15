На Урале вынесли приговор мошенницам, оформившим 114 займов на чиновников

Женщины «зарабатывали» деньги с помощью мошеннических действий с октября 2018 года по май 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске вынесли приговор мошенницам, оформившим 114 займов на чиновников. Они набрали кредитов на сумму свыше 8,4 млн рублей.

- Начальник отдела по расчетам с персоналом и оплате труда Первоуральского муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерских услуг» предоставляла персональные данные, включая копии паспортов и иных личных документов, сотрудников администрации городского округа работнику обособленного подразделения «Первоуральское» ООО «МигКредит», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Женщина, используя полученные данные, формировала заявки на получение займа в вышеуказанной микрофинансовой организации, а полученные деньги делила с подельницей. Так они «зарабатывали» с октября 2018 года по май 2019 года.

Первоуральский городской суд признал женщин виновными в мошенничестве. Одной из осужденных назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы, второй - 2 года 10 месяцев 2 дня лишения свободы. Помимо этого, женщине запретили управлять авто на 1 год 18 дней.

Обе осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

С граждан, на которых были оформлены кредитные обязательства, суммы долга были списаны.

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