В Нижнем Тагиле аварийный дом снесут после вмешательства прокуратуры

Общее имущество жилого дома находилось в ненадлежащем техническом состоянии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле аварийный шестиквартирный дом на Октябрьской, 21 снесут после вмешательства прокуратуры. Проверка ведомства показала, что общее имущество жилого дома, возведенного в 1952 году, находилось в ненадлежащем техническом состоянии.
- Неравномерная осадка фундамента, трещины в фундаменте, трещины шлакоблочных стен, наличие прогибов у деревянных балок чердачного перекрытия, - рассказали в прокуратуре. - Также дом не имел централизованного подключения к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
В ведомстве сообщили, что дом даже не имел управляющей компании, капитальный ремонт в нем не проводился и не был включен в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
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