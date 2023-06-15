Более 60 ретроавтомобилей устроят гонку под Екатеринбургом

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

В Верхней Пышме в четвертый раз состоится «Кубок Урала по ретро-ралли». На соревнования приедет около 60 экипажей из Екатеринбурга и других городов региона. Гонка пройдет 17 июня. Старт участников назначен у Музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Музейного комплекса УГМК.

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Идея в том, что участники гонки соревнуются на точность и регулярность движения, а не на скорость. В числе самых «возрастных» машин - Cadillac Eldorado Brougham 1958 года выпуска. Также в гонке примет участие отечественная «Волга» 1962 года. Развлекательная часть мероприятия начнется в 10:00 у Музея. Также посмотреть гонку можно будет на площадке у концертного зала «Космос» с 13:00 до 15:00. Сам финиш первого экипажа планируется в 15:30.

- На старт в Верхней Пышме выйдут гоночные автомобили Porsche и впервые – легендарный Chevrolet Сamaro, известный по фильму «Трансформеры». Единственное, что отличает эту машину от Бамблби, это цвет – зеленый. На площадке у «Космоса» организаторы воссоздадут атмосферу конца 1940-х начала 1960-х годов, - сообщают организаторы гонки.

Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Среди участников мероприятия будут разыгрываться призы. Один из которых – поездка на розовом Cadillac Coupe de Ville. Общий маршрут для участников составил 80 километров. После его прохождения водители вернутся обратно к месту старта.

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