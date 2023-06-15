Администрация сделала запрос в ГИБДД по анализу аварийности с участием самокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге могут появиться знаки, запрещающие езду на электросамокатах. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в администрации города.

- Администрация сделала запрос в ГИБДД по анализу аварийности с участием самокатов на территории города Екатеринбурга. После получения указанной информации администрацией города будет проработан вопрос необходимости применения дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», - рассказали в мэрии.

В ГИБДД Свердловской области отметили, что начальник управления Алексей Спиридонов еще в начале мая предлагал провести работу в муниципалитетах, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью. В том числе речь шла о нанесении дорожной разметки для разделения пешеходных потоков и средств индивидуальной мобильности(СИМ), а также применении дорожных знаков и организации парковочного пространства для СИМ.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru