Свердловская область рассчитывает получить финансирование на ликвацию свалок

В регионе 151 несанкционированная свалка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свердловские власти планируют получить федеральную поддержку для ликвидации свалок. Их в регионе на данный момент больше 150. Вопрос рассмотрели на заседании правительства. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- За последние несколько лет область серьезно продвинулись в повышении качества окружающей среды, прежде всего благодаря реализации национального проекта «Экология». Хорошо зарекомендовала себя практика соглашений с бизнесом о реализации мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Эта работа должна быть продолжена, – отметил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

Уже было заключено 20 соглашений, направленных на реализацию мероприятий по снижению загрязнения окружающей среды. Все они должны пройти в 2023 году. В прошлом году на защиту экологии было направлено 7,7 миллиарда рублей.

Сейчас в области ведется активная борьба с несанкционированными свалками. Всего их в регионе 151. Этот список направили в Минприроды России.

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