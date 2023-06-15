Оборонные предприятия Урала не будут переманивать специалистов друг у друга

Кадры перестанут переманивать с завода на завод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборонные предприятия Свердловской области договорились не переманивать друг у друга специалистов. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на заместителя директора МЗиКа Александра Косинцева.

- Переход ключевых специалистов, речь не идет об этих работниках, предприятия будут согласовывать между собой, - говорит Александр Косинцев.

Эта договоренность закреплена протоколом годового собрания Союза предприятий оборонных отраслей промышленности региона, которое провели весной 2023 года. Его подписали все члены регионального союза.

Причиной такого соглашения стали прецеденты по переманиванию ценных кадров с одного предприятия на другое. Теперь такой подход в поиске специалистов исключен.