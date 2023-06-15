Пара владеет сетью клубов по детскому плаванью. Фото: телеканал «Пятница!»

Жительница Екатеринбурга приняла участие в съемках шоу на федеральном канале. Свердловчанка поборется за звание лучшей жены России. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

- Соперницы посетят дома друг друга и оценят их по нескольким критериям: хозяйственность (проверят чистоту, уют и кулинарные таланты), самореализация (узнают, чем гордится героиня, какая у нее работа, увлечения и досуг), взаимоотношения с мужем, общее впечатление, - рассказали в пресс-службе телеканала.

На телеканале появилось новое шоу «Четыре жены», в котором приняла участие екатеринбурженка Юлиана. Женщине 27 лет, а ее мужу Семену 29 лет. Пара владеет сетью клубов по детскому плаванью. Уральцы воспитывают двоих детей, а также ждут появления третьего малыша.

Юлиана вступила в борьбу с тремя женщинами из разных уголков России. Победу одержит только та, что наберет большее количество баллов. Призом для победительницы станут деньги и звание лучше жены страны.

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