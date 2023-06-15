Уголовное дело направлено в Полевской городской суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Полевского подозревают в организации притона. По версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года обвиняемый у себя в квартире создавал условия для регулярного потребления наркотиков посторонними людьми. Также 62-летнего мужчину обвиняют в продаже наркотиков.
- По версии следствия, 12 апреля 2023 года обвиняемый, находясь у себя дома, через сеть Интернет заказал наркотическое средство и его оплатил, - рассказали в прокуратуре. - После перечисления денежных средств мужчина получил координаты места расположения тайника.
Затем он забрал его домой и продал знакомому. После этого его задержали. Полицейские нашли в квартире подозреваемого еще два пакетика с наркотиками, которые обвиняемый также приобрел, чтобы продать.
Мужчина обвиняется по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация, содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).
Уголовное дело направлено в Полевской городской суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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