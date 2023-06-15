Жители Первоуральска выбирают название для набережной, которую преобразят в 2024 году

Набережную преобразят в будущем году. Фото: проектная документация

Жители города Первоуральск выбирают название для набережной Нижне-Шайтанского пруда, четвертый этап реконструкции которой проведут в 2024 году. Об этом пишет портал ПервЛайф.

Объект одержал победу в голосовании по выбору объектов для благоустройства в следующем году. Сейчас нужно выбрать название для набережной. Несколько вариантов предложила администрация Первоуральска.

В список попали пять вариантов: «Место силы», «Историческая аллея», «Берег новой культуры», «Действия» и «Берег твоей мечты». По мнению чиновников, каждое из перечисленных названий несет свой смысл.

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