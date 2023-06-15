В Каменске-Уральском устроили облаву на пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в праздничные выходные искали нетрезвых водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 по 12 июня сотрудники ГИБДД выходили на улицы Каменска-Уральского для отлова нетрезвых автолюбителей. За четыре дня стражи порядка поймали девять пьяных водителей. Об этом пишет портал KU66.RU.

В числе наиболее частых нарушений - выезд на полосу для встречного движения, управление в нетрезвом виде, управление автомобилем без водительского удостоверения.

Всего за четыре дня сотрудники ГИБДД пресекли три десятка нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Всего в период с 9 по 12 июня стражи порядка зафиксировали 504 нарушения правил дорожного движения.

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