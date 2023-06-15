В Екатеринбурге Lada сбила 10-летнего мальчика

Ребенка доставили в больницу с переломом ноги. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге легковушка сбила 10-летнего мальчика. Ребенок получил сильные травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло в девять вечера 14 июня на улице Соликамской, 2. Водитель на Lada Vesta двигался со стороны Соликамской в сторону Технической. В какой-то момент из кустов выбежал ребенок. Он появился на проезжей части в неустановленном месте. 10-летний мальчик сломал левую ногу, его доставили в больницу.

- Сотрудниками полиции установлено, что за рулем автомашины Lada Vesta находился 26-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами семь лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии. Они провели замеры и опросили участников ДТП.

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