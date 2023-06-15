Жители многоэтажки в Нижнем Тагиле пожаловались на ужасные условия проживания

Жильцы дома жалуются на беспокойного соседа. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жители девятиэтажного дома №37 по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле жалуются на условия проживания в своих квартирах. Качество жизни резко ухудшилось после того, как житель одной из квартир стал таскать к себе домой старые вещи с контейнерной площадки и водить домой алкоголиков.

После этого, по данным портала ТагилЛайф, в подъезде стало шумно, также здесь появился резкий неприятный запах. Беседы с мужчиной к результатам не приводят. Из-за шума и грязи жители подъезда испытывают постоянный стресс – здесь живут семьи с детьми и пенсионеры.

Последняя надежда местных жителей – помощь полиции и соответствующих служб.

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