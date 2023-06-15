В Горном Щите из-за ремонта трубы закроют улицу Ленина

Движение будет перекрыто с 27 июня по 27 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Горном Щите из-за ремонта водопропускной трубы рабочие ООО «ГУДСР» закроют улицу Ленина, от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации города.
Движение будет перекрыто с 27 июня по 27 июля. Рабочие установят дорожные знаки и указатели, предупреждающие о работах. А по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 45 автомобильных дорог.
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