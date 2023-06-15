Уральцы сравнили цены на бензин в Москве и Нижнем Тагиле

Столичный бензин оказался дороже Фото: Иван МАКЕЕВ

В мае портал TagilCity.ru сравнил цены на бензин популярных марок в Нижнем Тагиле и в Москве. Расходы на топливо для автомобилей в российской столице ожидаемо оказались выше.

Так, на одной из заправок, расположенных по Олимпийскому проспекту в Москве, бензин марки ИА 92 оказался на 97 копеек дороже за литр топлива, чем такая же марка на заправке этой же сети в Нижнем Тагиле по улице Фестивальной.

Разница цены на бензин марки АИ-95 на этих же АЗС составила 3,51 рубля за литр. Разница в цене на дизельное топливо составляет 1,13 рубля не в пользу Нижнего Тагила.

Цены указаны по состоянию на 20 и 23 мая 2023 года.