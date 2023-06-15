Исполнительным директором «Екатеринбургской городской агломерации» стал Илья Бондарев

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Исполнительным директором «Екатеринбургской городской агломерации» стал гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев. Его назначил глава города Алексей Орлов.

- Он имеет большой опыт работы и в областной власти, прекрасно понимает стратегию продвижения бизнес-проектов, - написал мэр в Telegram-канале. - Уверен, общими усилиями нам удастся вывести экономику городов Екатеринбургской агломерации на новый уровень!

Также Алексей Орлов раскрыл ключевые цели объединения муниципалитетов. По его словам, это реализация масштабных инфраструктурных проектов «Наземное метро», «Сухой порт», «Кампус», совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами, развитие туризма и так далее.

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