В Салехарде обновят здание городского лицея

Так будет выглядеть обновленное здание лицея. Фото: сайт администрации Салехарда

В городе Салехард на Ямале подготовили проект полного обновления здания городского лицея. Работу провела группа архитекторов из Тюмени. Об этом пишет портал «Ямал 1».

От нынешнего здания учебного учреждения оставят только металлический каркас, вокруг которого возведут новые стены, а также заменят все внутренние коммуникации – электрику, сантехнику, систему вентиляции.

В обновленном лицее появятся новые кабинеты для старшеклассников, лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотека. Кроме этого, здесь оборудуют корвокинг, зоны отдыха. По внешним параметрам здание лицея впишется в городской облик. Работы займут два года.

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