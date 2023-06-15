В Тугулыме местную жительницу осудили за неуплату алиментов

Женщина ранее уже была судима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулыме местная жительница отправится в тюрьму за неуплату алиментов на содержание своей дочери. Женщину приговорили к году колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Еще в 2012 года свердловчанку лишили родительских прав на свою двухлетнюю дочь, которой сейчас уже 13 лет. Тогда женщину обязали выплачивать алименты в размере половины от всех видов заработка. Однако этого мать девочки делать не стала. Из-за этого ее привлекли к административной ответственности. Даже после этого женщина не погасила свою задолженность. А с июня по август 2022 года у свердловчанки накопился долг в 29 тысяч рублей.

- Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена Талицким районным судом (постоянное судебное присутствие в п.г.т. Тугулым) за совершение преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Однако должных выводов для себя не сделала и вновь совершила аналогичное преступление, - рассказали в ведомстве.

Районный суд города приговорил женщину к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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