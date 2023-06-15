С каждым годом в Свердловской области строят все больше жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по итогам первых пяти месяцев 2023 года построили 1,2 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 21,5%. Такие данные сообщили ИА «Уральский меридиан» в Свердловскстате.

Индивидуальные застройщики вывели в эксплуатацию 784,7 тысячи квадратных метров жилья, это на 18,7 % больше, чем по итогам января-мая 2022 года.

В Минстрое Свердловской области прогнозируют по итогам 2023 года ввод в эксплуатацию трех миллионов квадратных метров жилья, что почти в два раза больше, чем в минувшем году.

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